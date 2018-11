POL-DH: +++ Leeste/ Dreye - Verkehrsunfälle +++ Kirchdorf - Autodiebstahl +++ Syke - Mehrere Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss +++

Diepholz (ots) - +++ Leeste/ Dreye - Verkehrsunfälle +++

Am Sonntag kam es gegen 17:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Leeste in der Hauptstraße. Eine 36-jährige Passatfahrerin bog von der der Straße "Im Bruch" nach rechts in die Hauptstraße ein und missachtete die Vorfahrt eines Skodafahrers. Dieser war auf der Hauptstraße in Richtung Leeste unterwegs. Es kam zu Kollision, wodurch der 25-jährige Skodafahrer ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. Dabei wurden ein Leitpfahl und ein Verkehrszeichen beschädigt. Drei mitfahrende Insassen des Skoda zogen sich leichte Verletzungen zu.Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 8 000 Euro.

Heute Morgen gegen 6:15 Uhr kam es auf der Südumgehung Dreye zu einem Verkehrsunfall durch einen Lkw. Zeugen meldeten zuvor einen Lkw, welcher in Schlangenlinien die Südumgehung in Richtung Dreye befuhr. Im Kreuzungsbereich Gewerbegebiet Zeppelinstraße kam der LKW rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Ampelmast, der daraufhin umknickte. Der Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Ahausen fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, der bei etwa 15 000 Euro liegt. Weitere Hinweise zum verursachenden Fahrzeug nimmt die Polizei Weyhe unter der Telefonnummer 0421/80660 entgegen.

+++ Kirchdorf - Autodiebstahl +++

Am Mittwoch, 14.11.2018, wurde in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr in der Bahrenborsteler Straße ein Auto entwendet. Ein Besucher des Kirchdorfer Marktes parkte seinen Opel Meriva, Farbe grau, DH-CH 534, auf einer beim Combi-Markt gelegenen Grünfläche und besuchte den Markt. Aufgrund des unübersichtlichen Platzes konnte der Fahrzeugführer den Wagen zunächst nicht wiederfinden und gelangte auf andere Weise nach Hause. Als er das Fahrzeug später abholen wollte, stellte er den Diebstahl des Autos fest. Es handelt sich dabei um ein älteres Fahrzeug mit einem geschätzten Zeitwert von etwa 2 000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Sulingen erbeten.

+++ Syke - Mehrere Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss +++

Am vergangenen Wocheneden fanden im Bereich des Polizeikommissariats Syke schwerpunktmäßige Verkehrskontrollen statt. Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aus Syke führten stationäre und mobile Kontrollen durch, um Verkehrsteilnehmer auf eine Drogen- oder Alkoholbeeinflussung zu kontrollieren. Denn nach wie vor gilt das berauschte Fahren als eine Hauptunfallursache. In der Zeit von Freitagnachmittag, 16. 11.2018, bis Samstag, 17.11.2018, 2 Uhr fanden die Kontrollen überwiegend im Raum Syke und Bruchhausen-Vilsen statt. In Bruchhausen-Vilsen wurde am Freitag gegen 23:30 Uhr eine 66-jährige Autofahrerin aus Hoya mit 0,79 Promille festgestellt. In Syke am 17.11.18 gegen 1 Uhr ein 30-Jähriger, welcher unter Einfluss von Betäubungsmitteln die Herrlichkeit befuhr.

Auch am nächsten Tag brachten die Kontrollen positive Ergebnisse hervor. In der Zeit von Samstag, 17.11.2018, 19:30 Uhr bis Sonntag, 18.11.2018, 3:30 Uhr wurden die Kontrollen im Raum Bassum, Twistringen und Syke durchgeführt. In der Zeit wurde ein 24-jähriger Twistringer kontrolliert, welcher unter dem Einfluss von Drogen Auto fuhr. Zudem führte er Drogen und eine Waffe bei sich. Allen betroffenen Autofahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und Strafverfahren oder Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Besonderes Augenmerk lag bei den Kontrollen jedoch darauf, die Verkehrsteilnehmer für die Problematik des berauschten Fahrens zu sensibilisieren. Die Beamtinnen und Beamten erhielten von den kontrollierten Personen überwiegend ein positives Echo auf die Maßnahmen.

+++ Twistringen - Brand +++

Am Sonntag,18.11.18, geriet in der Lindenstraße bei der Zubereitung von Essen die Dunstabzugshaube in der Wohnung einer vierköpfigen Familie Feuer. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor es zu Verletzten oder einem Gebäudeschaden kam.

+++ Syke- Unfall +++

Am Sonntag, 18.11.18, befuhr ein 67-jähriger Rollerfahrer aus Syke die Syker Straße in Richtung Syke. Dabei stürzte der Rollerfahrer auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Er musste in ein Krankenhaus gefahren werden. Am Roller entstand Sachschaden.

