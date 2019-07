Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in ein Geschäft

Greven (ots)

In der Nacht zum Dienstag (30.07.2019), um 03.00 Uhr, sind unbekannte Täter in den Vodafone Shop an der Marktstraße eingestiegen. Der oder die Täter nahmen einen Gullydeckel und zertrümmerten damit die Scheibe der Glaseingangstür. Danach begaben sie sich in den Verkaufsraum. Was die Täter aus dem Ladenlokal erbeutet haben, kann noch nicht gesagt werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

