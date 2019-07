Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, versuchter Einbruch

Rheine (ots)

In einem Wohnhaus am Pfälzerweg, der zwischen der Bonifatiusstraße und der Ludgeristraße liegt, waren Einbrecher unterwegs. Die Bewohner hatten das Mehrfamilienhaus am Montagmorgen (29.07.2019) gegen 05.00 Uhr verlassen und alles ordnungsgemäß verschlossen. Gegen 16.00 Uhr kehrten sie zurück und stellten dabei an der Eingangstür mehrere deutliche Hebelspuren fest. Die Tür hatte aber standgehalten. Die Einbrecher blieben draußen. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich des Pfälzerweges verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Telefon 05971/938-4215.

