Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahrraddieb festgenommen

Lahr (ots)

Nur kurz währte die Freude eines Fahrraddiebes am Samstag. Der 26-jährige Eigentümer des Fahrrades hatte dieses gegen 15 Uhr vor seinem Anwesen in der Tramplerstraße abgestellt und gegen 23 Uhr bemerkt, dass es geklaut worden war. Eine Streife des Polizeireviers Lahr fuhr an den Tatort um die Diebstahlsanzeige aufzunehmen. Kurz nach 00:00 Uhr fuhren sie von der Tramplerstraße in Richtung Werderstraße wieder weg und nach wenigen Metern kam ihnen eine männliche Person auf einem Fahrrad entgegen. Da das Fahrrad dem vom Geschädigten als gestohlen gemeldeten entsprach verfolgten die Beamten den jungen Mann. Nach kurzer Flucht konnte der mutmaßliche Dieb gestellt und vorläufig festgnommen werden. Nach kurzem Leugnen war schnell geklärt, dass es sich bei dem 16-jährigen nächtlichen Radfahrer tatsächlich um den mutmaßlichen Dieb des Fahrrades handelte. Dem Geschädigten wurde noch in der Nacht sein Fahrrad zurückgebracht und der Jugendliche gelangt wegen des Diebstahles zur Anzeige. /ag

