Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Auf die Gegenfahrbahn geraten

Oppenau (ots)

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von insgesamt rund 1.500 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntagmittag. Der 42 Jahre alte Lenker eines dreirädrigen Kraftfahrzeugs war kurz vor 13 Uhr auf der K7320 in Richtung Allerheiligen unterwegs, als er auf Höhe einer Brücke die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und seitlich gegen die, an der gegenüberliegenden Fahrbahnseite befindliche, Brückenmauer prallte. Hierbei zogen sich der Lenker des Gefährts leichte und seine Mitfahrerin schwere Verletzungen zu. Beide wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus nach Offenburg gebracht. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell