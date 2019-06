Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

(KA) Karlsruhe - Drei Männer in Untersuchungshaft

Gegen drei Beschuldigte im Alter von 20 - 40 Jahren konnte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe Haftbefehle erwirken. Den drei Männern wird gewerbsmäßiger schwerer Diebstahl vorgeworfen. Eine Streife konnte Mittwochnacht die drei Beschuldigten beobachten, wie sie einen 55-Jährigen auf der Kaiserstraße bedrängten und antanzten. Beim Erkennen des Streifenwagens flüchteten sie. Zwei der Beschuldigten, ein 20-jährige Algerier und ein 31-jährige Marokkaner konnten vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass die drei Beschuldigten zwei Stunden zuvor in der Kreuzstraße einen 29-Jährigen und dessen 25-jährige Begleiterin angetanzt haben sollen. Hierbei soll dem 29-Jährigen der Geldbeutel gestohlen worden sein. Beide Beschuldigten wurden am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Der dritte Beschuldigte, ein 40-jähriger Tunesier, konnte am Donnerstagabend in Karlsruhe festgenommen und am Freitagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden.

