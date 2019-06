Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte stehlen Hinterrad vom VW Passat

Wolfsburg (ots)

Grasleben, Heidwinkel 04.06.2019, 23.45 Uhr - 05.06.2019, 06.10 Uhr

Nicht schlecht staunte ein 47 Jahre alter Fahrzeugbesitzer, als er am Mittwochmorgen wieder zu seinem Fahrzeug kam: Unbekannte hatten zwischen Dienstagabend 23.45 Uhr und Mittwochmorgen 06.10 Uhr den hinteren linken Reifen von seinem VW Passat abgebaut und entwendet. Das Fahrzeug hatten die Täter auf der Bremsanlage abgestellt. Das Fahrzeug stand in der Straße Heidwinkel, direkt vor dem Wohnhaus des Besitzers. Durch den Diebstahl ist dem 47-Jährigen ein Schaden von rund 250 Euro entstanden. Hinweise an die Polizeistation in Grasleben oder die Rufnummer 05351/521-0.

