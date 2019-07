Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Garage in Jaderberg aufgebrochen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag, 21. Juli 2019, eine Garage in der Georgstraße in Jaderberg aufgebrochen.

In der Zeit von 00:30 bis 07:15 Uhr wurde das Garagentor aufgehebelt. Aus der Garage wurde ein Pedelec entwendet, das im Laufe des Sonntags in der Nähe des Tatortes aufgefunden und zurück zum Eigentümer gebracht wurde. Der Schaden am Garagentor wurde auf 1.500 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter 04731/9981-0 mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen (860336).

