Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Bad Herrenalb- Nach Verkehrsunfall bewusstlos

Bad Herrenalb (ots)

Ein 34-jähiger Ford-Fahrer ist am Mittwochabend In der Straße Weg zur Schanz gegen eine Steinmauer geprallt. Der Mann war gegen 23 Uhr bergaufwärts unterwegs und fuhr in einer leichten Linkskurve geradeaus, kollidierte dort zunächst mit einem geparkten Auto und prallte schließlich gegen eine Steinmauer. Ersthelfer fanden den Verursacher bewusstlos in seinem Fahrzeug vor. Ob hier Drogen oder Alkohol im Spiel waren, ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Den Führerschein behielten die Beamten des Polizeipostens Bad Wildbad vorsorglich ein.

