Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch Gaststätte

Bad Bergzabern (ots)

Zwei bislang unbekannte männliche Täter brachen am 02.05.2019, gg. 02.50 Uhr, in eine Gaststätte in der Kettengasse ein. In dieser wurden drei Spielautomaten aufgebrochen. Zwei Nachbarinnen wurde durch den Radau auf die Tat aufmerksam und konnten zwei Männer erkennen, die in Richtung Weinstraße flüchteten. Vermutlich dürften sie dann den Fußweg zum Alten Stadtmauerturm entlang gelaufen, da hier Automatenteile gefunden wurde. Die Höhe des erbeuteten Bargeldes steht noch nicht fest. Der Sachschaden wird auf mindestens 8000.- Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei Bad Bergzabern, Tel: 06343 93340

