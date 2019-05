Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Völkerweiler: Wohnanhänger ausgebrandt

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 02.05.2019:

In der Nacht auf den 01. Mai 2019 gegen 04.30 Uhr stellten aufmerksame Nachbarn den Vollbrand eines geparkten Wohnanhängers in Völkersweiler, in der Straße Vor der Gaß, fest. Durch die Hitzeeinwirkung wurden zudem am Wohnhaus des Geschädigten zwei Fenster, Dachziegel und ein im Carport geprakter PKW leicht beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 10.000,-EUR. Die Feuerwehren von Annweiler, Gossersweiler, Silz, Völkersweiler und Münchweiler waren mit 20 Einsatzkräften beim Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden von der Kriminalinspektion Landau geführt. Da eine Brandstiftung nicht auszuschließen ist, werden Zeugen gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter Telefon: 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

