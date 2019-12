Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Diebstahl von Zigarettenautomat Herxheim, Luitpoldstraße, 13.12.2019, 22.00 - 24.00 Uhr

Landau (ots)

Unbekannte Täter versuchten in oben genannter Zeit einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand zu hebeln, was letztendlich aber misslang. Sowohl am Automaten, als auch an der Hauswand entstand Sachschaden (1.000,- Euro) Hinweise bitte an die Polizei in Landau unter Tel.: 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de

