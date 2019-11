Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Glas-Wasser-Trick in Rheydt

Mönchengladbach (ots)

Gestern Mittag hat ein Dieb die Gutmütigkeit einer 57-jährigen Frau ausgenutzt, um sie ihrer Geldbörse zu bestehlen.

Als es um 12.50 Uhr bei der auf der Friedhofstraße wohnenden Dame klingelte, stand der ihr unbekannte Mann vor der Tür und bat sie über die Gegensprechanlage um ein Glas Wasser.

Die freundliche Dame ließ ihn ins Haus und gab ihm in der Wohnung das besagte Glas Wasser. Nachdem der Mann davon getrunken hatte, schnappte er sich die auf einem Tisch liegende Geldbörse der Frau, rannte aus der Wohnung und flüchtete in Richtung Pötterstraße. Der finanzielle Beuteschaden in Bargeld belief sich auf einen einstelligen Betrag.

Der dreiste Dieb wurde als ca. 1.80m-1.85m großer und etwa 50 Jahre alter Mann von deutschem Erscheinungsbild beschrieben. Er hatte graues Haar (sehr licht bis Glatze), einen ungepflegten Dreitagebart und trug eine blaue Jeans und eine blaue Jeansjacke.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten oder von Zeugen, bei denen der Täter ebenfalls vorstellig würde, bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (cw)

