Polizei Mönchengladbach

POL-MG: E-Bike-Fahrer nach Sturz verletzt - Polizei sucht unfallbeteiligten Autofahrer

Mönchengladbach (ots)

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, führte ein 73-jähriger E-Bike-Fahrer am Dienstagabend im Bereich der Schäferstraße eine Notbremsung durch und stürzte. Die Polizei sucht nun den Autofahrer.

Der Radfahrer war um 19.50 Uhr auf der Straße "Hangbuschweg" in Richtung der Schäferstraße unterwegs. Für ihn galt an der dortigen abknickenden Vorfahrtstraße "Vorfahrt achten". Er fuhr nach eigenen Angaben in den Bereich hinein, da der Kreuzungsbereich frei war.

Für ihn von links sei dann ein dunkler Pkw ungebremst in den Kreuzungsbereich hineingefahren und habe den Bereich geradeaus in Richtung Heinrich-Pesch-Straße passiert. Auch für diese Fahrtrichtung gilt dort "Vorfahrt achten".

Der 73-Jährige erschrak, bremste stark und stürzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort.

Der Radfahrer verletzte sich bei dem Sturz leicht.

Zeugen, die Hinweise zu dem beteiligten Pkw oder seinem / seiner Fahrerin(-in) machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell