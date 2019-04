Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall Bahnübergang Industriegebiet Kusel

Kusel (ots)

Am Freitag, 12.04.2019 um 15:32 Uhr, kam es am unbeschrankten Bahnübergang im Industriegebiet Kusel zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Nahverkehrszug. Der Pkw-Fahrer wurde hierdurch leicht verletzt. Sowohl am Pkw als auch an der Lok entstand Sachschaden. Die Bahnstrecke zwischen Rammelsbach und Kusel blieb bis zur Bergung des Pkw gesperrt.

