Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Sanitätshaus

Mönchengladbach (ots)

An der Einruhrstraße sind bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen gestern, 17 Uhr und heute, 06.30 Uhr in ein Sanitätshaus eingebrochen. Zutritt erlangten sie, in dem sie ein Fenster aufhebelten. Einmal hinein gelangt, brachen sie Mobiliar auf und stahlen Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe. Anschließend flüchteten sie über denselben Weg in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

