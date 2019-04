Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Fassade beschmiert

In Heidenheim verschmierte ein Unbekannter eine Hauswand und beschädigte einen Briefkasten.

Vermutlich am Montag besprühte ein Unbekannter eine Hauswand am Eugen-Jaekle-Platz. Weiterhin sprühte er Bauschaum in einen Briefkasten an dem Gebäude. Ein Zeuge stellte den Schaden am Montag gegen 12 Uhr fest. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter.

