Gegen 9.40 Uhr wollte eine 21-Jährige in Holzheim aus einem Grundstück in die Göppinger Straße einfahren. Hierbei stieß sie mit ihrem BMW gegen einen Smart. Mit dem war ein ebenfalls 21-Jähriger aus Richtung Schlat unterwegs. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Smart gegen einen geparkten Skoda und landete danach auf dem Dach. Der Rettungsdienst brachte den eher schwer verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07335/96260) schätzt den Sachschaden an den drei Fahrzeugen auf 12.500 Euro. Der Smart musste abgeschleppt werden. Die Sicht war für die Einfahrende wegen eines geparkten Autos erschwert.

