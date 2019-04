Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nach Feier ausgeraubt

Samstagmorgen wurde ein 33-Jähriger in Ulm um seine Wertgegenstände erleichtert.

Ulm (ots)

Ein 33-Jähriger nahm an einem Junggesellenabschied teil. Die Gesellschaft feierte bis in die Morgenstunden in einem Lokal im Fischerviertel. Der Mann verließ vermutlich zwischen 4 und 4.30 Uhr alleine die Lokalität und ging zu Fuß in Richtung Ehinger Tor. Er war alkoholisiert. Auf dem Weg wurde er wohl von drei Unbekannten Männern angesprochen, die unvermittelt auf ihn einschlugen. Als er am Boden lag, traktierten ihn die Unbekannten weiter. Sie durchsuchten seine Taschen und nahmen seine Wertgegenstände an sich. Mit der Beute, einem Smartphone und Bargeld flüchteten die Räuber. Der 33-Jährige ging dann weiter und stieg in eine Straßenbahn ein. Erst geraume Zeit später informierte er die Polizei. Eine Beschreibung der Unbekannten konnte er nicht abgeben. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

+++++++ 0642281

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell