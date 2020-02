Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 03.02.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Brandermittlung ++ Diebstahl aus Schuhgeschäft ++ Diebstahl aus Baumarkt ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++

Rhauderfehn - Brandermittlung

Rhauderfehn - Am gestrigen Morgen wurden Kräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Brand eines Gebäudeanbaus der freiwilligen Feuerwehr in der Ringstraße im Ortsteil Burlage gerufen. Ein Anwohner war gegen 09:00 Uhr auf eine Rauchentwicklung aufmerksam geworden und alarmierte die Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr versuchte der Anwohner zusammen mit einer weiteren Person den Brand einzudämmen. Die Feuerwehr übernahm schließlich die Löscharbeiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwickelte sich der Brand im Bereich des Daches des noch nicht fertiggestellten Anbaus. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Der Schaden wird auf eine mittlere, fünfstellige Summe geschätzt.

Moormerland - Diebstahl aus Schuhgeschäft

Moormerland - Am heutigen Morgen wurde der Polizei ein Einbruch in ein Schuhgeschäft in der Rudolf-Eucken-Straße mitgeteilt. Bislang unbekannte Täter hatten sich in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen durch gewaltsames Einwirken auf die Eingangstür Zutritt in die Räumlichkeiten verschafft. Aus einem Tresor entwendeten die Täter Bargeld. Der Tatort wurde aufgenommen und Spuren wurden gesichert. Der Gesamtschaden wird auf eine mittlere, vierstellige Summe geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Ostrhauderfehn - Diebstahl aus Baumarkt

Ostrhauderfehn - Wie der Polizei heute Morgen mitgeteilt wurde, kam es in der Zeit zwischen Samstagabend, 18:30 Uhr und Montagmorgen zu einem Diebstahl aus einem Baumarkt in der Straße "Im Gewerbegebiet". Nach derzeitigen Ermittlungen überwanden bislang unbekannte Täter einen an der linken Gebäudeseite befindlichen Zaun und demontierten eine Schaufensterscheibe aus dem Fensterrahmen der dortigen Glasfassade. In den Innenräumlichkeiten gingen die Täter gewaltsam einen Tresor an und entwendeten hieraus Bargeld. In dem Gebäude beschädigten die Täter weiterhin eine Wand. Der Gesamtschaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Fahren unter Drogeneinfluss

Emden - Am gestrigen, späten Abend, gegen 23:15 Uhr, kontrollierte die Polizei in der Petkumer Straße ein Kleinkraftrad. Bei dem Fahrzeugführer, einem 18-jährigen aus Emden, ergaben sich Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung. Bei einer Durchsuchung stellten die Beamten weiterhin Marihuana in einem unteren, zweistelligen Grammbereich bei dem Emder fest. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und eine Blutentnahme wurde veranlasst. Gegen den 18-jährigen wird nun ermittelt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Heike Rogner

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell