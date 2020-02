Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 05.02.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Einbrüche in Friseurgeschäfte ++ (Versuchte) Diebstähle aus Pkw ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! ++ Pkw beschädigt - Zeugen gesucht! ++

Emden - Einbrüche in Friseurgeschäfte

Emden - In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagnachmittag kam es zu drei Einbruchstaten in verschiedene Friseurgeschäfte in der Hermann-Allmers-Straße und der Großen Straße. Ein bislang unbekannter Täter versuchte in dem genannten Tatzeitraum die Eingangstüren von zwei Friseursalons in der Großen Straße aufzuhebeln. Der Versuch misslang jedoch und der Täter ließ von der weiteren Tatausführung ab. In einem Friseursalon in der Hermann-Allmers-Straße hingegen gelang es einem Täter sich durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Unter der Mitnahme eines Kassensystems, Bargeld, eines Mobiltelefons und Friseurequipment konnte der Täter schließlich flüchten. Der Gesamtschaden der drei Taten wird auf eine höhere, dreistellige Summe geschätzt.

Leer/Emden - (Versuchte) Diebstähle aus Pkw

Leer/Emden - Am gestrigen Tag wurden der Polizei zwei Diebstahlstaten aus einem Pkw mitgeteilt. In der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 16:45 Uhr versuchte ein unbekannter Täter die Fensterscheibe der Beifahrertür eines BMW aufzuhebeln. Der Pkw stand zum Tatzeitpunkt auf einer Hofauffahrt in der Straße "Lehmkamp" in Leer. Der Täter ließ jedoch von der weiteren Tatausführung ab, sodass es zu keinem vollendeten Diebstahl kam. Anders verhielt es sich auf einem Parkplatz eines Sportvereines im Conrebbersweg in Emden. Hier gelang es einem Täter die Beifahrersscheibe eines VW Polo zu beschädigen und aus dem Fahrzeug eine Geldbörse zu entwenden. Die Tat ereignete sich im Tatzeitraum zwischen 18:45 Uhr und 20:45 Uhr. Zeugen, die Hinweise zu diesen Taten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer oder Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Emden - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen Montagabend, gegen 23:00 Uhr, und Dienstagvormittag, gegen 09:30 Uhr, einen am Fahrbahnrand seitlich geparkten weißen VW, Golf. Der Golf stand zum Unfallzeitpunkt in der Straße "Am Südbahnhof" und wurde auf der Beifahrerseite beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu diesem Unfall geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Emden gebeten.

Emden - Pkw beschädigt - Zeugen gesucht!

Emden - In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und gestern Mittag wurde ein grauer Skoda, Fabia durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein-oder Ausparken beschädigt. Der Pkw stand zum Unfallzeitpunkt in der Schuitemakerstraße. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

