Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Arztpraxis

Verdächtiger festgenommen

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch hörte ein Zeuge gegen 04.00 Uhr verdächtige Geräusche aus einer Arztpraxis an der Ecke Münsterstraße/Am Kreuzberg. Polizeibeamte konnten noch auf dem Grundstück des Hauses einen Verdächtigen festnehmen. Es handelt sich um einen 28-jährigen Bocholter. Er hatte Einbruchsutensilien und Drogen dabei, zudem stand er unter Drogeneinfluss, so dass ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. An der Praxis war ein Fenster aufgehebelt worden. Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellte, war aus der Praxis nichts entwendet worden. In der Nacht zum Mittwoch war es in der Nähe des Tatortes auch zu einem versuchten Einbruch in eine Tierarztpraxis bekommen.

Der 28-Jährige ist nicht geständig. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Inwiefern er für weitere ähnlich gelagerte Einbrüche verantwortlich ist, wird geprüft.

