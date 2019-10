Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Einsatz vom 07.10.2019 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Offenau: Versuchter Diebstahl aus mehreren Sportbooten

Im Zeitraum vom 3.10.2019, 17:15 Uhr, bis zum 04.10.2019, 17:30 Uhr, begab sich ein bisher unbekannter Täter auf den Steg des Sportbootvereins Offenau. An insgesamt fünf Sportbooten öffnete der Unbekannte den jeweiligen Schutzbezug und durchsuchte die Innenräume der Boote nach Diebesgut. Der entstandene Diebstahlschaden muss noch ermittelt werden. Der Sachschaden beläuft sich bisher auf ca. 500 Euro. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen hat, wird darum gebeten, sich mit der Wasserschutzpolizei Heilbronn, Telefon 07131-92180, in Verbindung zu setzen.

