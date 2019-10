Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.10.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Fahrzeug überschlug sich

Auf regennasser Fahrbahn geriet eine 22-jährige Peugeot-Fahrerin am Freitagnachmittag, kurz nach 15.30 Uhr, in der Nähe von Buchen ins Schleudern. Die Frau war in Richtung Hettigenbeuren unterwegs und kam in einer Rechtskurve nach links von der Kreisstraße ab. Dort überschlug sich der Wagen, bevor er an einem Baum zum Stehen kam. Verletzt wurde die junge Frau bei dem Unfall nicht. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro.

Rosenberg: Fiat landete auf dem Dach

Leichte Verletzungen zog sich ein 21-Jährige bei einem Unfall am Freitagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, auf der Landstraße zwischen Berolzheim und Osterburken zu. Die Fiat-Lenkerin kam auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Schlingern und schleuderte von der Fahrbahn. In einem angrenzenden Acker blieb der Wagen dann auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand an dem Auto ein Totalschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Feuerwehren Rosenberg und Hirschlanden waren mit mehreren Einsatzkräften und vier Fahrzeug an der Unfallstelle. Mosbach: Mountainbike gestohlen

Ein Mountainbike wurde am Sonntag, vermutlich zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr, in der Neckargasse in Diedesheim gestohlen. Eine Frau hatte ihr Rad am Morgen dort an ein Geländer des Anwesens Neckargasse 2 gekettet. Zeugenangaben zufolge stand das Mountainbike der Marke Cube dort noch bis gegen 15.30 Uhr. Anschließend muss sich eine unbekannte Person an dem Fahrrad zu schaffen gemacht und es gestohlen haben, so dass der Besitzerin ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Mosbacher Polizeirevier melden.

Billigheim: Einbrecher erbeuteten Bargeld

In Büroräume drangen Unbekannte am frühen Sonntagmorgen, zwischen 4 Uhr und 11 Uhr, in der Schefflenztalstraße in Billigheim ein. Die Personen brachen ein Fenster auf und begaben sich dann im Gebäudeinnern in verschiedene Räume, wo sie Bargeld entwendeten. Der Versuch weitere Türen zu öffnen und aufzubrechen schlug offenbar fehl, weshalb die Unbekannten dann durch eine Balkontüre flüchteten. Durch den Einbruch entstand ein Sach- und Diebstahlschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Obrigheim: Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ins Schleudern geriet eine Opel-Fahrerin am Freitagabend, gegen 18 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Hüffenhardt und Obrigheim. Die 26-Jährige verlor bei ihrer Fahrt in Richtung Obrigheim in einer Linkskurve die Kontrolle über den Kleinwagen. Der Opel kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Frau wurde leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Opel Corsa entstand Totalschaden.

Zwingenberg: Hoher Sachschaden nach Unfall

Mehr als 17.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Freitagabend, gegen 19 Uhr, in der Ortsdurchfahrt von Zwingenberg. Ein Mann war mit seinem Skoda von Eberbach aus kommend gegen einen in der Alten Dorfstraße geparkten Mini gefahren. Ein bei der Unfallaufnahme obligatorisch durchgeführter Alkoholtest ergab, dass der Skoda-Fahrer leicht alkoholisiert war. Das Testgerät zeigte einen Wert von rund 0,4 Promille an. Aus diesem Grund musste der Unfallverursacher die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe begleiten. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 11

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell