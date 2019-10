Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.10.2019 mit einem Beitrag aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Tödlicher Verkehrsunfall Noch unklar ist der Hergang eines Verkehrsunfalls, bei welchem eine Person am Sonntag gegen 00.25 Uhr tödlich verletzt wurde. Ein auf der L 2310 fahrender Verkehrsteilnehmer bemerkte neben der Fahrbahn zwischen Eichel und Urphar ein völlig zerstörtes Autowrack in welchem noch eine Person saß. Die sofort alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Fahrers eines Audis feststellen. Zum Unfallhergang gibt es bislang keine Zeugen, so dass zu dessen Klärung von der Polizei ein Sachverständiger hinzugezogen wurde. Der Sachschaden an dem beteiligten Fahrzeug wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-3333

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell