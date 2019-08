Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 37- Jähriger im Bundespolizeirevier Heilbronn festgenommen

Heilbronn (ots)

Eigentlich erschien am Sonntag ( 18.08.2019) gegen 13.30 Uhr ein 37- Jähriger Mann in der Dienststelle des Bundespolizeireviers Heilbronn um für seinen Bekannten die noch ausstehenden Kosten eines Verwaltungsverfahrens einzuzahlen. Dieser wurde auf Grund einer Fahndungsnotierung bei der Bundespolizei in Freilassing festgehalten. Die Polizisten in Heilbronn überprüften die Identität des mazedonischen Staatsangehörigen. Hierbei stellte sich heraus, dass der bereits wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verurteilte 37- Jährige von der Staatsanwaltschaft Hamburg mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Der Festgenommene konnte vor Ort die erforderliche Geldstrafe von 1900, - Euro begleichen, sodass ihm eine Ersatzfreiheitsstrafe erspart blieb.

