Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des PP Heilbronn vom 04.10.2019 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Widdern: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten Am Freitag, gegen 15.45 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Peugeot Boxer in Widdern auf der L 1025 in Richtung Olnhausen. Noch in der Ortschaft geriet er, aus noch nicht endgültig geklärter Ursache, auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden VW Tiguan zusammen. Der Fahrer des Peugeot und mindestens vier Insassen des VW wurden bei dem Unfall verletzt. Da bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde von ihm direkt an der Unfallstelle, durch einen dort weilenden Arzt, eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden des Unfalls liegt bei ca. 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-3333

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell