POL-OG: Rastatt - Anonymer Hinweis bestätigte sich

Rastatt (ots)

Ein 26-Jähriger steht im Verdacht, am Sonntagabend unter Einfluss von berauschenden Mitteln hinter dem Steuer seines Wagens gesessen zu haben. Nach einem Hinweis konnten die Beamten des Polizeireviers Rastatt dem Mittzwanziger gegen 21 Uhr mit seinem VW in der Ottersdorfer Straße einer Kontrolle unterziehen. Während der anschließenden Überprüfung verstärkte sich bei den Beamten der Verdacht auf Betäubungsmittelkonsum. Eine erhobene Blutprobe wird Aufschluss über eine mögliche Drogenbeeinflussung geben. Außerdem konnten in dem Fahrzeug Behältnisse mit Restbeständen von illegaler Substanzen aufgefunden werden. Dem jungen Mann droht ein mehrwöchiges Fahrverbot.

/gü

