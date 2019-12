Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ergänzung zu tödlichem Verkehrsunfall auf der B 464

Renningen

Ludwigsburg (ots)

Wie wir berichteten hat sich gestern Abend gegen 19:00 Uhr auf der B 464 zwischen Renningen und Magstadt-Nord ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 36-jähriger Autofahrer ums Leben kam. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge war er mit seinem BMW von Renningen kommend in Richtung Magstadt unterwegs. Nach der Einmündung der B 295 überholte er zunächst einen vorausfahrenden Pkw, um im Anschluss einen Tanksattelzug zu überholen. Dabei stieß er frontal mit dem entgegenkommenden VW einer 52-jährigen Frau zusammen. Durch die Kollision wurde der BMW nach rechts abgewiesen, stieß seitlich gegen den Tanklastzug und schleuderte letztlich in die Leitplanken links der Fahrbahn. Der 36-Jährige zog sich dabei schwerste Verletzungen zu, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Die 52-jährige Fahrerin des VW, deren Fahrzeug ebenfalls an der Leitplanke zum Stehen kam, wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 40-jährige Fahrer des Tanklastzuges blieb unverletzt. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf etwa 36.000 Euro geschätzt. Für die weiteren Unfallermittlungen hat die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Sachverständigen hinzugezogen, der noch in der Nacht die Arbeit an der Unfallstelle aufgenommen hat. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die B 464 zwischen der Anschlussstelle Magstadt-Nord und der B 295 bis 01:20 Uhr in beiden Richtungen gesperrt werden. Es kam dadurch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

An der Unfallstelle waren neben acht Streifenbesatzungen der Polizei 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Renningen mit sechs Fahrzeugen, fünf Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks, drei Fahrzeugbesatzungen des Rettungsdienstes und vier weitere der Straßenmeisterei Leonberg eingesetzt.

