Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Brand in Firmengebäude; Aidlingen: Unfallflucht in der Böblinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Brand in Firmengebäude

Ein technischer Defekt führte am Montag gegen 14.15 Uh mutmaßlich zu einem Brand in einem Firmengebäude in der Hanns-Klemm-Straße in Böblingen. Im Innern eines Motorprüfstands entstand, während eines Test, ein Brand und durch die freigesetzte Hitze wurden ein Kabelschacht und Leitungen in Mitleidenschaft gezogen. Mitarbeiter der Firma, die während des Test anwesend waren, unternahmen erste Löschversuche. Zeitgleich wurde das Gebäude geräumt. Die Freiwilligen Feuerwehren Böblingen und Sindelfingen befanden sich mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 25 Wehrleuten im Einsatz. Sie löschten den Brand, der glücklicherweise nicht auf den Raum übergegriffen hatte, vollständig. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 7.000 Euro belaufen.

Aidlingen: Unfallflucht in der Böblinger Straße

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Sindelfingen derzeit gegen einen noch unbekannten Fahrzeugführer, der am Montag gegen 07.40 Uhr in der Böblinger Straße in Aidlingen in einen Unfall verwickelt war. Eine 28 Jahre alte Suzuki-Fahrerin, die in Richtung Deufringen unterwegs war, musste vor einem Zebrastreifen auf Höhe der Obere Straße anhalten, um einer Fußgängerin das Queren zu ermöglichen. Der hinter ihr fahrende Unbekannte, der möglicherweise einen Kombi lenkte, bemerkte dies wohl nicht rechtzeitig und fuhr auf den Suzuki auf. Anschließend setzte er sein Fahrzeug zurück, fuhr um den Suzuki herum und flüchtete in Richtung Deufringen. Am Suzuki entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei bittet unter Tel. 07031/697-0 um Hinweise.

