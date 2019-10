Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mazda rammt parkenden Audi

Beverungen (ots)

4.500 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall auf der B 241 in Beverungen-Dalhausen. Ein 63-Jähriger war mit seinem roten Mazda am Donnerstag, 24. Oktober, um 4.55 Uhr in der Ortsdurchfahrt Dalhausen aus Richtung Beverungen kommend in Richtung Borgholz unterwegs, als er zunächst hinter einem am Straßenrand parkenden Audi anhalten musste, um einen entgegenkommenden Lkw durchfahren zu lassen. Danach fuhr der Mazda-Fahrer wieder an, übersah jedoch ein weiteres Auto, das noch hinter dem Lkw fuhr. Dieses Fahrzeug, das als weißer Kleinwagen beschrieben wird, soll ziemlich mittig auf der Straße gefahren sein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Mazda-Fahrer nach rechts aus und prallte seitlich gegen den parkenden Audi. Der entgegenkommende Kleinwagen setzte seine Fahrt allerdings fort und entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Die Polizei Höxter bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 05271/962-0. /nig

