Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gefährliche Körperverletzung

Steinheim (ots)

Am Samstag, 26.10.2019 gegen 20.50 h kam es in Steinheim in der Marktstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung bei der ein 39jähriger durch eine unbekannte Person zunächst eine Kopfstoß und einen Schlag in das Gesicht bekam. Der Tatverdächtige versuchte weiterhin noch eine Glasflasche in Richtung des 39jährigen zu werfen. Eine vor Ort anwesende Zeugin des Vorfalls versuchte er ebenfalls zu verletzen. Der Täter konnte flüchten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Höxter unter Tel.: 05271-9620.

