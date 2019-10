Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruchdiebstahl

Stahle (ots)

Im Tatzeitraum vom 21.10.2019, 22.30 h bis zum 22.10.2019, 06.25 h gelangten unbekannte Täter gewaltsam in die Garage eines Wohnhauses der Straße 'Am Kindergarten' . Dort wurden ein älteres Mountainbike, sowie zwei einzelne Schlüssel entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter Tel.: 05271-9620.

