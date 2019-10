Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Höxter (ots)

Am Samstag, 26.10.2019 kam es gegen 15.30 h an der Kreuzung Brenkhäuser Straße / Albaxer Straße zu einem Zusammenstoß mit einem PKW und einem E-Bike. Beim Rechtsabbiegen übersah der unbekannte PKW Fahrer den auf seinem Radstreifen geradeaus fahrenden 63jährigen Pedelec Fahrer und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Radfahrer stürzte und wurde mittels eines Rettungswagens dem Krankenhaus Höxter zugeführt, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich nach Zeugenaussagen um einen schwarzen Mercedes Kombi mit HX-Kennzeichen gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizei Höxter unter Tel.: 05271-9620

