POL-MTK: Sondermeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 04.09.2019

Hofheim (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden, Fahrzeuginsassen flüchten

Tatort: 65760 Eschborn, Sossenheimer Straße

Tatzeit: Dienstag, 03.09.2019, 20:10 Uhr

Am Dienstag, den 03.09.2019 kam es gegen 20:00 Uhr in der Sossenheimer Straße in Eschborn zu einem Alleinunfall eines Ford Fiesta. Das Fahrzeug befuhr die Sossenheimer Straße in Richtung Eschborn und kam in Höhe der Berliner Straße aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Bei dem Zusammenstoß lösten beide Airbags aus. Bei Eintreffen der ersten Streife konnte festgestellt werden, dass die Insassen sich bereits vom Unfallort entfernt hatten. Aufgrund des Unfallbildes konnten schwerere Verletzungen der Insassen nicht ausgeschlossen werden, so dass großräumige Fahndungsmaßnahmen initiiert wurden. Durch Zeugen konnten die beiden Insassen wie folgt beschrieben werden: Fahrer männlich, ca. 40 Jahre, dunkle Haare, Vollbart, dunkel bekleidet. Beifahrer weiblich, ca. 40 Jahre, 160cm groß, rötliche Haare. Bei den Suchmaßnahmen kamen neben einem Polizeihubschrauber auch speziell ausgebildete Hunde zum Einsatz. Mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten sich beim Regionalen Verkehrsdienst zu melden. Telefon 06190/9360-0.

