POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 03.09.2019

Hofheim (ots)

1. Senior wird auf offener Straße bestohlen, Kelkheim (Taunus), Wilhelm-Dichmann-Straße, Montag, 02.09.2019, 10:45 Uhr bis 11:00 Uhr

(jn)Ein älterer Kelkheimer Bürger ist am Montagvormittag in Kelkheim Opfer eines dreisten Langfingers geworden. Dieser hatte sein Opfer mutmaßlich beobachtet und dann einen höheren Geldbetrag erbeutet.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge hatte der 87-jährige Mann gegen 10:15 Uhr einen vierstelligen Geldbetrag auf einer Bank am Marktplatz in Kelkheim abgehoben und dieses Geld anschließend vor der Bank nachgezählt. Dies hatte der bislang unbekannte Täter wohl beobachtet und den Senior im weiteren Verlauf mehrfach angesprochen, abgelenkt und letztendlich bestohlen. Zwar merkte der 87-Jährige noch, dass der bislang unbekannte Täter nichts Gutes im Schilde führte, jedoch leider zu spät. Der ca. 50 Jahre alte Täter mit dunklen kurzen Haaren, südländischem Erscheinungsbild und leicht dicklicher Figur ergriff den mit Geld gefüllten Umschlag und flüchtete mit seiner Beute. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet, der zunächst die Verfolgung des Diebes aufnahm, diesen aber nach kurzer Zeit aus den Augen verlor. Hierbei flüchtete der Unbekannte, der zudem mit einem rosa Hemd und dunkler Hose bekleidet gewesen sein soll, über die Hauptstraße in Richtung der Wilhelm-Dichmann-Straße und weiter in Richtung der Shell-Tankstelle.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und fahndet nun nach dem unbekannten Täter. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 erbeten.

Um Trickdieben nicht selbst zum Opfer zu fallen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Lassen Sie ihren Geldbeutel niemals unbeobachtet und verschließen Sie gegebenenfalls ihre Taschen

- Falls Sie durch fremde Personen in ein Gespräch verwickelt werden, beobachten Sie Ihr Umfeld während des Gesprächs genau

- Wenn Sie sich während des Gesprächs unwohl fühlen, machen Sie dem Gesprächspartner klar und deutlich verständlich, dass Sie das Gespräch nicht weiter führen wollen und gehen Sie weiter

- Lassen Sie den fremden Gesprächspartner nicht zu nah an sich ran - verzichten Sie insbesondere auf eine "Dankes-Umarmung"

- Informieren Sie in Verdachtsmomenten umgehend die Polizei

- Gerne können Sie weitere Informationen durch unsere Polizeiliche Beratungsstelle, Telefon (06192) 2079-231, oder unter www.polizei-beratung.de erfahren

2. Brennende Parkbank, Hattersheim am Main, Voltastraße, Montag, 02.09.2019, 11:05 Uhr

(jn)In Hattersheim hat am Montagvormittag eine brennende Parkbank einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 11:10 Uhr wurde ein Zeuge auf dunklen Rauch im Bereich der Voltastraße aufmerksam und informierte die Rettungsleitstelle. Allem Anschein nach hatten ein oder mehrere bisher unbekannte Personen die aus Hartplastik bestehende Parkbank auf einer abgelegenen, parallel zum Schwarzbach verlaufenden Grünfläche vorsätzlich in Brand gesetzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag belaufen. Die Hofheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Fenster von Schulgebäude zerstört - mehrere Tausend Euro Schaden, Flörsheim am Main, Bürgermeister-Lauck-Straße, Freitag, 30.08.2019, 14:00 Uhr bis Montag, 02.09.2019, 09:30 Uhr

(jn)Unbekannte haben im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes ein Fenster einer Flörsheimer Schule zerstört und einen Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro hinterlassen. Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen betraten die bislang unbekannten Vandalen das Schulgelände in der Bürgermeister-Lauck-Straße und schlugen mit einem unbekannten Tatmittel ein Fenster kaputt, welches sich auf der Rückseite des Schulgeländes befindet. Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeistation in Flörsheim, Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

4. Heckscheibe eingeschlagen, Eschborn, Niederhöchstadt, Kronberger Straße, Sonntag, 01.09.2019, 23:55 Uhr bis Montag, 02.09.2019, 08:44 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen späten Sonntagabend und Montagmorgen haben ein oder mehrere unbekannte Täter in Eschborn, Niederhöchstadt die Heckscheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen. Der Seat parkte auf einem Parkplatz in der Kronberger Straße, als die Unbekannten den Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro verursachten. Die Polizei in Eschborn ermittelt gegen unbekannt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

