POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Montag, 02.09.2019

Hofheim (ots)

1. Ins Gesicht geschlagen, Hattersheim am Main, Okriftel, Mainstraße, Freitag, 30.08.2019, 18:55 Uhr

(jn)Am Freitagabend musste ein 66-jähriger Mann aus Okriftel medizinisch behandelt werden, nachdem er von einem bislang unbekannten Täter angegriffen worden war. Den Angaben des Geschädigten und einer Zeugin zufolge befuhr der 66-Jährige gegen 18:55 Uhr die Mainstraße und bog in die Beethovenstraße ein, wo ein Skateboard-Fahrer die Straße überquerte. Unmittelbar im Anschluss musste der Okrifteler verkehrsbedingt warten, als der Skateboarder zunächst gegen seinen Pkw schlug und im Anschluss durch das offene Beifahrerfenster spuckte. Daraufhin stieg der Autofahrer aus, während er von dem ca. 25 Jahre alten, etwa 1,75 Meter großen Mann beleidigt und mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Durch den Schlag fiel er zu Boden und musste später von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden. Indes flüchtete der Täter, der osteuropäisch ausgesehen haben soll, mit seinem Skateboard vom Tatort. Er sei zudem mit einem grauen Achselshirt, kurzer Hose und mit einer Umhängetasche bekleidet gewesen. Die Ermittlungsgruppe in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

2. Beleidigt und angegriffen - Unbekannte gehen dazwischen, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Freitag, 30.08.2019, 21:30 Uhr bis 21:40 Uhr

(jn)Wie der Polizei am Sonntagnachmittag bekannt wurde, kam es bereits am Freitagabend in Bad Soden zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge hielt sich eine Gruppe von drei Jugendlichen im Alter von 15, 16 und 17 Jahren gegen 21:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Königsteiner Straße auf, als sie von drei jungen Männern einer weiteren Personengruppe angesprochen, provoziert und im weiteren Verlauf auch beleidigt und geschlagen wurden. Zwei Geschädigte wurden hierbei leicht verletzt, mussten jedoch nicht medizinisch versorgt werden. Es liegen konkrete Hinweise zu den drei Tätern vor. Die Polizei in Eschborn hat diesbezüglich die Ermittlungen übernommen. Des Weiteren sucht die Polizei nach zwei Männern, die zunächst Kunden des Geschäftes waren und sich im weiteren Verlauf schützend vor einen Geschädigten gestellt und damit weitere Schläge verhindert haben sollen. Diese zwei couragierten Bürger sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Eschborner Polizei unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Audi geöffnet - Wertgegenstände gestohlen, Hochheim am Main, Saarstraße, Freitag, 30.08.2019, 21:30 Uhr bis Samstag, 31.08.2019, 10:00 Uhr

(jn)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag in Hochheim einen Audi geöffnet und Wertgegenstände aus dem Innenraum mitgehen lassen. Der Pkw parkte zwischen Freitagabend, 21:30 Uhr und Samstagvormittag, 10:00 Uhr in der Saarstraße, als die Täter das Fahrzeug öffneten, den Innenraum durchsuchten und einen Geldbeutel sowie Zigaretten entwendeten. Nach derzeitigem Sachstand wurde das schlüssellose Zugangssystem ("Keyless-Go") gewaltfrei überwunden. Erfahrungsgemäß erfolgt dies oft, indem das Signal des Pkw-Schlüssels, der sich meist in unmittelbarer Nähe der Haustür befindet, abgegriffen wird und in der Folge das Auto geöffnet werden kann. Die Kriminalpolizei empfiehlt Autoschlüssel derartiger Pkw nicht in der Nähe der Eingangstür und in einer Metallbox mit entsprechender Abschirmung, welche ausgehende Funksignale abschirmen, aufzubewahren. Lassen sie zudem niemals Wertgegenstände im Auto liegen! Hinweise zu dem vorliegenden Fall nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

4. Roller gestohlen, Eschborn, Schwalbacher Straße, Sonntag, 01.09.2019, 16:40 Uhr bis 20:50 Uhr

(jn)Auf einen schwarzen Roller des Herstellers Nova Motors hatten es Rollerdiebe am Sonntagabend in Eschborn abgesehen. Zwischen 16:40 Uhr und 20:50 Uhr entwendeten der oder die Täter das Zweirad mit dem Versicherungskennzeichen 516 OZE, welches an der S-Bahn Haltestelle in der Schwalbacher Straße abgestellt war. Der Wert des Gefährtes wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zu der Tat oder dem Roller werden von der Eschborner Polizei unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 entgegengenommen.

5. Baustellenampel umgeworfen - vierstelliger Sachschaden, Hochheim am Main, Bundesstraße 40, Höhe Deponie, festgestellt am Samstag, 31.08.2019, 03:40 Uhr

(jn)Einen Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag auf der Bundesstraße 40 bei Hochheim verursacht, indem sie die beiden Ampeln der dort eingerichteten Baustelle umgeworfen haben. Durch die Tat wurden die zwei Ampeln in ihrer Funktion stark eingeschränkt. Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

6. Vandalismusschäden an Opel, Hattersheim am Main, Okriftel, Albert-Schweitzer-Straße, Freitag, 30.08.2019, 19:00 Uhr bis Samstag, 31.08.2019, 06:10 Uhr

(jn)Im Hattersheimer Stadtteil Okriftel haben Vandalen in der Nacht zum Samstag einen Opel zerkratzt und beschädigt. Der weiße Pkw parkte in der Albert-Schweitzer-Straße, als die bislang unbekannten Täter nahezu die gesamte Beifahrerseite zerkratzten und darüber hinaus einen Reifen zerstachen. Dadurch entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Ermittlungsgruppe der Polizei ermittelt gegen unbekannt und erbittet Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

7. Viele Verkehrsteilnehmer zu schnell, Hofheim am Taunus, Marxheim, Rheingaustraße, Delkenheimer Straße, Sonntag, 01.09.2019, 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(jn)Bei einer Geschwindigkeitsmessung am Sonntagnachmittag sind im Hofheimer Stadtteil Marxheim zahlreiche Verkehrsteilnehmer zu schnell gewesen. Zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr überprüften die Polizisten der Polizeidirektion Main-Taunus die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit, die im Messbereich in der Rheingaustraße 30 km/h beträgt. Zudem wurden die zu schnell gemessenen Autofahrer(Innen) einer anschließenden Kontrolle unterzogen, in der sie auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht und zur Kasse gebeten wurden. Insgesamt passierten rund 200 Pkw die Kontrollstelle, wobei in 38 Fällen eine Geschwindigkeitsübertretung festgestellt wurde. Spitzenreiter war ein Autofahrer, der ohne Abzug der Toleranz (3 km/h) mit 61 km/h unterwegs war.

8. Unfallverursacherin bei Zusammenstoß verletzt, Eppstein, Fischbacher Straße, Bundesstraße 455, Sonntag, 01.09.2019, 20:55 Uhr

(jn)Eine 56-jährige Autofahrerin ist am Sonntagabend nach einem Vorfahrtsverstoß bei Eppstein verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Den Angaben der Unfallbeteiligten zufolge beabsichtigte die in Kriftel wohnhafte Frau gegen 20:55 Uhr, den Parkplatz des Restaurants "Fischbachtal" zu verlassen und auf die Bundesstraße 455 in Fahrtrichtung Eppstein einzubiegen. Hierbei übersah sie aus unbekannter Ursache einen 41-jährigen BMW-Fahrer aus Kriftel, der die B455 aus Eppstein kommend in Fahrtrichtung Kelkheim befuhr. Der 41-Jährige kollidierte mit dem Kia der 56-Jährigen, infolgedessen die Frau verletzt wurde und beide Autos nicht mehr fahrbereit waren. Der Gesamtschaden wird auf ca. 9.000 Euro geschätzt.

9. Auffahrunfall - Person verletzt, Flörsheim am Main, Weilbach, Hofheimer Straße, Sonntag, 01.09.2019, 18:20 Uhr

(fs)Auf der Hofheimer Straße in Weilbach ereignete sich gestern Abend ein Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer verletzt wurde. Der 41-Jährige befuhr gegen 18:20 Uhr die Hofheimer Straße in Fahrtrichtung Hofheim und musste seinen Pkw verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Ersten Hinweise zufolge fuhr ein 20-jähriger VW Golf-Fahrer aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes auf den vorausfahrenden Mercedes auf, wobei der 41-Jährige verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, welcher auf ca. 4.000 Euro geschätzt wird.

10. Alkoholisierter Radfahrer verunfallt, Flörsheim am Main, Weilbach, Frankfurter Straße, Samstag, 31.08.2019, 00:55 Uhr

(fs)Ein alkoholisierter Radfahrer ist in der Nacht zum Samstag auf der Frankfurter Straße in Weilbach gestürzt, wobei er sich leicht verletzte. Wie der Polizei durch aufmerksame Zeugen gemeldet wurde, war der 17-jährige schlangenlinienfahrende Radler zuvor auf der Bundesstraße 519 in Fahrtrichtung Weilbach unterwegs gewesen und mehrfach in den Gegenverkehr geraten. Glücklicherweise gelang es allen entgegenkommenden Fahrzeugen, diesem auszuweichen. Auf der Frankfurter Straße verlor der Jugendliche dann aber gegen 00:55 Uhr die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Er konnte durch Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und versorgt werden. Ein bei dem Jugendlichen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Er wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen vor Ort in die Obhut seiner Eltern übergeben.

