POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 8. September 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Körperverletzung

Am Sonntag, 08.09.19, gegen 02.00 Uhr, geriet ein Pärchen in der Ernst-Moritz-Arndt-Str. in Wolfenbüttel nach dem Besuch des Braunschweiger Magnifestes in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe der alkoholisierte 43jährige Mann seine ebenfalls alkoholisierte Partnerin (27 Jahre alt) gegen den Kopf geschlagen und zu Boden gestoßen, so die Aussage der Frau und anwesender Zeugen gegenüber den zu Hilfe gerufenen Polizeibeamten. Die leicht verletzte Frau stellte Strafantrag wegen Körperverletzung gegen ihren "Noch-Partner".

Nötigung

Zu Streit zwischen einer Gruppe von 5 Jugendlichen/Heranwachsenden (18, 18, 16, 15 und 15 Jahre alt) und einem 35jährigen Mann kam es am Samstagabend, 07.09.19, gegen 19.10 Uhr, in Wolfenbüttel in der Bahnhofstraße. Dieser sei soweit eskaliert, dass die beiden 18jährigen Männer dem Mann Schläge angedroht haben sollen, sofern dieser nicht die Örtlichkeit verlasse. Dadurch habe dieser sich genötigt gefühlt und die Polizei zu Hilfe gerufen. Die Personalien aller Anwesenden wurden festgestellt, gegen die beiden 18 Jahre alten Männer stellte der Mann Strafantrag wegen Nötigung.

- Skiebe - PHK

