POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 07.02.2020

++ Weitere Diebstähle aus Pkw ++ Diebstahl einer Handtasche ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++

Leer - Weitere Diebstähle aus Pkw

Leer - Am letzten Mittwoch und Donnerstag wurden der Polizeiinspektion Leer/Emden insgesamt vier weitere Diebstähle aus Pkw mitgeteilt. Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 11:45 Uhr, wurde durch einen unbekannten Täter ein Rucksack aus einem unverschlossenen VW Crafter in der Marienstraße entwendet. Bei den weiteren drei Taten schlug der Täter jeweils eine Fensterscheibe der betroffenen Pkw ein und entwendete hieraus überwiegend die offensichtlich im Fahrzeug hinterlegten Handtaschen oder Rucksäcke, in denen Geldbörsen und Dokumente deponiert waren. In der Zeit von Mittwochabend auf Donnerstagmorgen wurde ein VW UP! in der Königstraße angegangen. Am Donnerstagnachmittag, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 17:15 Uhr, war ein Mercedes-Benz, B-Klasse im Logaer Weg betroffen. Zu einer Verfolgung eines Täters kam es am Donnerstagabend gegen 19:55 Uhr in der Reimersstraße. Ein Passant war auf den Diebstahl eines Rucksackes aus einem Opel Meriva in der Reimersstraße aufmerksam geworden. Der Täter flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung der Evenburgallee. Der Passant nahm daraufhin fußläufig die Verfolgung auf, verlor dann jedoch den Kontakt. Der Täter wird auf eine Körpergröße von circa 180 Meter geschätzt und mit schlanker Statur beschrieben. Während der Tat trug der Täter schwarze Bekleidung und eine Cappy. Der Gesamtschaden wird auf eine mittlere, vierstellige Summe geschätzt. Wir appellieren nochmals eindringlich an die Bürgerinnen und Bürger, keine Wertsachen im Pkw zu hinterlassen. Weiterhin bitten wir die Bürgerinnen und Bürger im Allgemeinen wachsam zu sein und bei verdächtigen Beobachtungen umgehend die Polizei zu informieren.

Weener - Diebstahl einer Handtasche

Weener - Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 15:50 Uhr zu einem Handtaschendiebstahl zum Nachteil einer 87-jährigen Frau aus Weener auf einem Friedhof in der Kirchhofstraße. Nach derzeitigen Informationen verwickelte eine männliche Person die Frau in ein Gespräch. Im Anschluss entwendete er aus dem Korb ihres mitgeführten Rollators die Handtasche der Frau. Der Mann flüchtete umgehend fußläufig in Richtung Bahnhofstraße. Während der Tat trug er dunkle Bekleidung. Er soll schlank, ein gepflegtes Erscheinungsbild und während der Kontaktaufnahme ein freundliches Auftreten gehabt haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine untere, dreistellige Summe. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Bunde - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Bunde - Am gestrigen Nachmittag, gegen 16:35 Uhr, kontrollierte die Polizei einen BMW, 1-er in der Neuschanzer Straße. Bei dem 25-jährigen Fahrer aus Bunde stellten die Beamten Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung fest. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht, sodass eine Blutentnahme veranlasst wurde. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnten die Beamten Marihuana im oberen, einstelligen Grammbereich auffinden und sicherstellen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 25-jährigen wird nun ermittelt.

