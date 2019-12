Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizei Diepholz

Diepholz (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Wagenfeld Am 26.12.19, gegen 12.30 Uhr, wurde in Wagenfeld, Mindener Straße, im Rahmen einer Sachverhaltsaufnahme festgestellt, dass ein 40-jähriger PKW-Fahrer aus Wagenfeld einen PKW geführt hat, ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Diepholz Am 27.12.19, gegen 14.30 Uhr, führte ein 52-jähriger PKW-Fahrer aus Rahden in Diepholz, Pommernstraße, seinen PKW, ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen. Die Fahrerlaubnis wurde ihm vorher behördlich entzogen. Auch hier wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfallflucht in Barnstorf, hier: Zeugenaufruf In der Zeit vom 24.12.19, 14.00 Uhr bis 27.12.19, 08.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz Lange Str. 13 in Barnstorf (liegt an der Mühlenstr.) vermutlich beim Ein-/Ausparken zu einem Verkehrsunfall gegen einen PKW VW Golf Sportsvan. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern bzw. seine Personalien feststellen zu lassen. Der entstandene Schaden beträgt 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Diepholz in Verbindung zu setzen (05441/9710).

Diebstahl von Ortseingangsschild in Syke-Barrien In der Nacht vom 25.12.2019 auf den 26.12.2019 wurde durch einen bislang unbekannten Täter das Ortseingangsschild von "Barrien" an der Straße Zum Busch in Syke-Barrien entwendet. Hinweise und verdächtige Beobachtungen können bei der Polizei Syke (04242/9690) gemeldet werden.

Fahren unter Einfluss/Besitz von Betäubungsmitteln in Schwarme Am Freitag, den 27.12.2019, gegen 23.45 Uhr, befuhr ein 20-jähriger aus Bruchhausen-Vilsen mit seinem Pkw die Bremer Straße in Schwarme, obwohl er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Zudem wurde eine geringe Menge an Betäubungsmitteln im Pkw des 20-jährigen aufgefunden und beschlagnahmt. Im Rahmen eines eingeleiteten Straf- sowie Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Einbruch in Haus an der Bahnhofstraße Stuhr-Brinkum In der Zeit vom Freitag, 20.12.19, bis Freitag, 27.12.19, wurde in ein Haus an der Bahnhofstraße in Stuhr-Brinkum eingebrochen. U.T. nutzten offenbar die Feiertage und brachen eine Außentür auf, durchsuchten die Räume und entwendeten dann einen Fernseher im Wert von über 1500,- EUR Möglicherweise haben Anwohner jemanden gesehen, der in dem fraglichen Zeitraum einen Fernseher getragen und in ein Fahrzeug geladen hat.

Diebstahl eines Pkw in Stuhr In der Zeit vom Montag, 23.12.19, bis Freitag, 27.12.19, wurde vom Gelände eines Autohauses in Stuhr-Seckenhausen ein Kia Geländewagen auf unbekannte Weise entwendet. Der Verkaufswert wurde mit 40.000,-EUR angegeben. Der Pkw soll verschlossen auf dem frei zugänglichen Hof des Autohauses gestanden haben.

Verstoß gegen das Waffengesetz in Stuhr Ein aufmerksamer Anwohner der Merkurstraße in Stuhr-Brinkum teilte der Polizei am 27.12.19, gg 21:00 h, mit, daß drei junge Männer gerade Feuerwerkskörper abbrennen. Die drei konnten dann kurze Zeit später auf dem Gelände der KGS Brinkum gestellt werden. Dabei handelte es sich bei zweien um polizeibekannte Personen. Alle sind in Brinkum wohnhaft; sie sind 13, 16 und 21 Jahre alt. In unmittelbarer Nähe der Personen wurde in einem Mülleimer eine ziemlich neue Schreckschußwaffe gefunden. Weitere Indizien weisen darauf hin, daß die drei damit geschossen haben. Gegen die beiden älteren wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Waffe wurde beschlagnahmt.

