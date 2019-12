Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++Schwerer Raub in Schwaförden - Zeugenaufruf+++

Diepholz (ots)

+++Schwerer Raub in Schwaförden / Zeugenaufruf+++ Am 24.12.2019, gg. 18.05 Uhr, schlugen und traten bislang mehrere unbekannte Täter auf dem Schulgelände in Schwaförden, Dorfstraße, auf einen 20 Jahre alten Mann ein und raubten dem Opfer 650 Euro Bargeld. Zur Tatzeit wartete das Opfer auf einen Bus. Auf dem zur Bushaltestelle gehörenden Parkplatz stand bereits ein schwarzer Kleinwagen, als ein silberner Kleinwagen aus Richtung der Hauptstraße kommend ebenfalls auf den Parkplatz fuhr. Das Opfer wurde dann von den Insassen beider Fahrzeuge aufgefordert ihnen sein Bargeld zu überlassen. Dabei schlugen und traten die Täter gemeinsam mehrfach auf das Opfer ein. Die Täter ließen auch nicht von dem Opfer ab, als dieses bereits am Boden lag. Die Täter raubten schließlich Bargeld in Höhe von 650.- Euro, welches das Opfer angespart hatte, um seine Freundin bei dem Kauf eines neuen Autos zu unter-stützen. Das Opfer musste anschließend im Krankenhaus Sulingen ärztlich behandelt werden. Zur Täterbeschreibung ist bislang lediglich bekannt, dass es sich um drei oder vier Männer im Alter von 20-25 Jahren gehandelt haben soll, von denen eine Person auffällig korpulent gewesen sein soll. Bei dem silbernen oder grauen Fahrzeug könnte es sich um einen VW Polo älteren Baujahres gehandelt haben. Weitere Angaben zu dem schwarzen Kleinwagen sind bislang nicht bekannt. Der silbergraue Polo soll nach der Tat in Richtung Brake davongefahren sein.

+++Sachbeschädigung in Twistringen +++ Am Donnerstag, den 26.12.2019, in der Zeit von 00.00 Uhr - 02.00 Uhr, ist es in Rüssen auf einem Roggenfeld zu einer Sachbeschädigung gekommen. Durch die 30-jährige Geschädigte konnten tiefe Fahrspuren/Driftspuren auf dem Feld festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro. Hinweise und verdächtige Beobachtungen können bei der Polizei Syke (04242/9690) gemeldet werden.

+++Weyhe - Fahren ohne Fahrerlaubnis+++ Am 26.12.2019, 18:52 h, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung ein 44jähriger Pkw-Fahrer aus Syke im Ortsteil Erichshof, Bremer Straße, angehalten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der scheinbar unbelehrbare Fahrzeugführer zum wiederholten Mal mit einem Pkw unterwegs war, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Nach Rücksprache mit einem Bereitschaftsrichter wurde nunmehr der Pkw beschlagnahmt.

