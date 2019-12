POL-DH: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz für Donnerstag, den 26.12.2019

Polizeiinspektion Diepholz

Verkehrsunfall i. V. m. Gefährdung des Straßenverkehrs - Beide Fahrzeugführer unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Am heutigen 2. Weihnachtstag kam es um 03:40 Uhr auf der B51 in Marl zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw mit einem Sachschaden von ca. 16000 Euro. Ein 18-jähriger aus Lemförde befuhr mit seinem Pkw BMW die Osnabrücker Straße aus Richtung Hüde-Sandbrink in Fahrtrichtung Osnabrück. Hinter dem Lemförder befuhr ein ebenfalls 18-jähriger aus Marl mit seinem Pkw Audi dieselbe Fahrtrichtung. Als der vorausfahrende 18-jährige Lemförder nach links in die Hageweder Allee abbiegen wollte, erkannte dieses der nachfolgende Fahrzeugführer aus Marl zu spät und fuhr auf den Pkw des Lemförder auf. Im Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der in der Probezeit befindliche Unfallverursacher aus Marl unter Alkohol-und Betäubungsmitteleinfluss und der 18-jährige aus Lemförde ebenfalls unter Betäubungsmitteleinfluss standen. Von beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 18-jährigen aus Marl wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Den 18-jährigen aus Lemförde erwartet ebenfalls ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Entsorgung von Schlachtabfällen in Stemshorn und in Diepholz - Zeugenaufruf

Am 1. Weihnachtstag wurde die Polizei zu zwei Fällen von unerlaubter Entsorgung von Schlachtabfällen gerufen. Zunächst wurde den Beamten um 10:00 Uhr eine Ablagerung von Schlachtabfällen im Wegeseitenraum der Haldemer Straße in Stemshorn gemeldet. Hier wurde eine bislang unbekannte Menge von vermutlich Schweineschlachtabfällen im Seitenraum durch unbekannte Personen entsorgt.

Am Nachmittag wurde den Beamten um 14:30 Uhr erneut ein Sachverhalt von Unerlaubter Entsorgung von Schlachtabfällen gemeldet. Dieses Mal wurden zwei tote Schafe an der Straße An der Bahn in Diepholz entsorgt. Auch hier liegen keine Hinweise auf die Verursacher vor.

In beiden Fällen bittet die Polizei darum, dass sich Zeugen unter der Telefonnummer 05441-9710 bei der Polizei melden, die verdächtigte Beobachtungen an den genannten Örtlichkeiten in Stemshorn und Diepholz gemacht haben.

Polizeikommissariate Sulingen, Syke und Weyhe

