Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sachbeschädigungen und Einbruch im Bereich Sulingen ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Sachbeschädigungen

In der Zeit von Samstag 19:00 Uhr bis Sonntag 09:15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter die Außenspiegel von zwei in Sulingen, In den Feldgärten abgestellten PKW ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500.- Euro.

Bei einer weiteren Sachbeschädigung warf ein unbekannter Täter am Samstag gegen 01.45 Uhr mit einem Ziegelstein in Sulingen, Am Wolfsbaum, eine verglaste Terrassentür im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses ein. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 200.-Euro. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Schwaförden - Einbruch

Am Freitag in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in Schwaförden, Kleine Straße, in ein Wohnhaus ein und entwendeten Schmuck und Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe. Zur Tatzeit befanden sich die Hausbewohner im Wohnzimmer. Die Täter konnten unerkannt wieder entkommen. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Die Pressestelle der Polizeiinspektion Diepholz wünscht allen Angeschlossenen und Empfängern frohe Weihnachten!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell