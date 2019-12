POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 21.12.2019

Polizeiinspektion Diepholz

1) Verkehrsunfall auf der B69 in Diepholz

Am 20.12.2019, um 13:19 Uhr, kam es auf der B69 in Diepholz zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 61-jähriger PKW-Führer, aus dem Falkenhardter Weg kommend, bog nach links auf die B69 ab und übersah dabei einen 44-jährigen PKW-Führer, der mit seinem Pkw auf der B69 in Fahrtrichtung Vechta unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000,00 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

2) Führerscheinfälschung

Am 20.12.2019, um 22:00 Uhr, befuhr ein 25-jähriger PKW-Führer aus Pennigsehl die Diepholzer Straße in Wetschen. Er wurde von der Polizei angehalten und kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle händigte der PKW-Führer den Beamten einen ausländischen Führerschein aus. Vor Ort ergaben sich Hinweise, dass es sich um eine Fälschung handelt. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt. Außerdem wurde der Führerschein von der Polizei eingezogen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Polizeikommissariat Sulingen

Diebstahl von Schmuck und Wertsachen/Tageswohnungseinbruch: Zeugenaufruf

Am 20.12.2019, in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18.00 Uhr, entwendeten bislang u.T. in Schwaförden, Kleine Straße, diverse Wertgegenstände aus einem Einfamilienhaus im Wert von ca. 1500.- Euro. Wer Hinweise zur Tat geben kann, meldet sich bei der Polizei in Sulingen unter der Nummer 04271/9490.

Polizeikommissariat Weyhe

Weyhe - Einbruch in Wohnhaus

1. Am Freitag, 20.12.2019, kam es zwischen 16:30 Uhr und 19:15 Uhr in Erichshof, Delmestraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Noch unbekannte Täter verschafften sich über den Wintergarten gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus. Es wurden sämtliche Räume durchsucht. Ob Gegenstände entwendet wurden, konnte bisher nicht abschließend geklärt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca.1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

Stuhr - Verkehrsunfälle mit leicht verletzter Personen

1. Am Freitag, 20.12.2019, kam es um 15:20 Uhr in Brinkum, Sebastian-Kneipp-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 9jähriges Kind fuhr mit einem Fahrrad vom Grundstück auf die Straße, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Folgend kam es zu einer Kollision mit einem 40jährigen Pkw-Fahrer aus Weyhe. Durch den Zusammenstoß wurde das Kind leicht verletzt und es entstand geringer Sachschaden an den Fahrzeugen.

2. Am Freitag, 20.12.2019, kam es um 14:00 Uhr in Altstuhr, Blockener Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 42jährige Pkw-Fahrerin aus Stuhr wollte von der Moselallee auf die Blockener Straße auffahren und übersah hierbei 76jährigen Radfahrer aus Stuhr, welcher auf dem linken Radweg in Richtung Stuhrer Landstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Radfahrer stürzte. Der Fahrradfahrer wurde leicht am Bein verletzt und an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 650 Euro.

Polizeikommissariat Syke

1) Verkehrsunfall mit leichtem Personen- sowie Sachschaden

Am 20.12.2019, um 15.42 Uhr, kam es in Martfeld zu einem Verkehrsunfall, als der Führer eines PKW, ein 36-jähriger Martfelder, aus dem Normannshauser Weg kommend nach rechts auf die Bruchhauser Str. in Richtung Martfeld einbog und dabei einen 53-jährigen Fahrradfahrer aus Martfeld, der auf dem kombinierten Fuß- und Radweg in Richtung Bruchhausen-Vilsen unterwegs war, übersah und mit seinem Fahrzeug erfasste. Der Fahrradfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen, an den Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von ca. EUR 100,-

2) Diebstahl aus unverschlossenem Wohnhaus

Am 21.12.2019, zwischen 06.00 und 06.05 Uhr, kam es in Bruchhausen-Vilsen, in der Ostlandstr, zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter gelangten durch eine unverschlossene Eingangstür in ein Wohnhaus und entwendeten hier diverse persönliche Gegenstände der Bewohner sowie Bargeld. Schadenshöhe ca. EUR 2.000,- Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252/93851-0, oder an das Polizeikommissariat Syke, Tel. 04242/969-0.

