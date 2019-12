Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Räder Diebstahl ---

Diepholz (ots)

Am letzten Wochenende in der Zeit von Samstag, 14.12.19 / 15:30 Uhr, bis Sonntag, 15.12.19 / 10:30 Uhr, haben unbekannte Täter in der Straße auf dem Esch auf dem Gelände eines Autohandels vier Felgen eines Mercedes entwendet. Der PKW wurde vermutlich mit einem Wagenheber aufgebockt und anschließend die Räder abgebaut. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

