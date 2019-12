Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Verletzte bei Unfällen in Cornau, Twistringen und Syke - Trunkenheitsfahrten in Barnstorf und Asendorf ---

Diepholz (ots)

Cornau - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 15.30 Uhr in der Straße Im Felde wurde ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Twistringen leicht verletzt. Der 30-Jährige fuhr hinter dem Pkw eines 52-jährigen Fahrers aus Rahden, als ihnen in einer scharfen Linkskurve ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn entgegen kam. Als der 52-Jährige sein Fahrzeug abbremste, erkannte dies der 30-Jährige zu spät und fuhr auf. Er verletzte sich dabei leicht. Es entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro.

Barnstorf - Trunkenheitsfahrt

Am Montag gegen 14.45 Uhr stoppte die Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Osnabrücker Straße den Pkw eines 52-jährigen Barnstorfers. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten einen Atemalkoholwert von 1,6 Promille fest. Dem 52-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Diepholz - Diebstahl

Am Montag in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 22.15 Uhr haben unbekannte Täter in Diepholz ein Kleinkraftrad entwendet. Das Krad war auf dem Grundstück neben der Eingangstür abgestellt worden. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Twistringen - Diebstahl aus Pkw

Ein bisher noch unbekannter Täter hat am Montag in der Zeit von 11.00 Uhr bis 17.30 Uhr die Autoscheibe eines BMW's eingeschlagen, der am Straßenrand am Krummen Weg abgestellt war. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war die Scheibe der Beifahrerseite mit einem unbekannten Werkzeug eingeschlagen; aus dem Fahrzeuginneren wurde aber nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 942420, entgegen.

Twistringen - Verkehrsunfall

Eine 60-jährige Twistringerin ist Montagabend schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Sie befuhr gegen 18.00 Uhr die Harpstedter Straße in Richtung Twistringen, als sie - vermutlich Wild - ausweichen musste. Daraufhin kam sie nach links von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum, geriet ins Schleudern und kollidierte frontal mit einem weiteren Baum. Der Gesamtschaden beträgt ca. 8200 Euro.

Asendorf - Verkehrsunfall / Trunkenheit

Am Montagabend gegen 20.00 Uhr befuhr ein 68-jähriger Mann aus Bruchhausen-Vilsen mit seinem Pkw die Bahnhofstraße. Aufgrund seiner Alkoholisierung kam er an der Ecke "Am Spritzenhaus" nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Mast eines Verkehrsschildes. Eine Überprüfung ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,8 Promille. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Syke - Verkehrsunfall

Ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Weyhe ist am Montagabend gegen 21.30 Uhr auf der Sudweyher Landstraße von der Straße abgekommen und hat sich mit seinem PKW mehrfach überschlagen. Nach seinen Angaben musste er ausweichen, weil ein ihm entgegenkommender Pkw die Kurve geschnitten hat. Dieser Wagen ist unerkannt weitergefahren. Der 18-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht; der Sachschaden beträgt über 6000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

