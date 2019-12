Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Fußgänger bei Unfall in Twistringen verletzt - Diebstahl aus Umkleidekabine in Sulingen ---

Diepholz

Twistringen - Fußgänger angefahren

Am gestrigen Sonntag gegen 19.00 Uhr sind zwei Fußgänger am Kreisel in der Westerstraße von einem PKW angefahren und verletzt worden. Ein 20-jähriger Autofahrer befuhr den Kreisel in Fahrtrichtung B 51, als ein 73-jähriger und eine 70-jährige Fußgängerin gemeinsam die Straße überqueren wollten. Dabei wurden sie vom Auto erfasst und mussten anschließend durch zwei Krankenwagen versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Schwarme - Reifen zerstochen

Bereits in der Zeit von Freitag, 06.12.2019, 17.00 Uhr, bis Samstag, 07.12.2019, 11.30 Uhr, hat ein bislang Unbekannter in der Berliner Straße Reifen eines Pkw zerstochen. Der Unbekannte zerstach an dem am Straßenrand abgestellten schwarzen Ford-Focus alle vier Reifen. Der Schaden wird auf mindestens 350 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilen, Tel. 04252 / 938510, entgegen.

Sulingen - Diebstahl

Am Samstag, 14.12.2019, in der Zeit von 17.50 Uhr bis 18.15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus der Umkleidekabine des Sportvereins Sulingen in der Edenstraße, Bargeld sowie Trikots, Schuhe und eine Sporttasche. Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 300 Euro.

