Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 14.12.2019

Diepholz

PI Diepholz

Verkehrsunfall In Diepholz kam es am Freitag, 13.12.2019, in der Zeit zwischen 16.00 Uhr - 20.30 Uhr in der Straße Bruslopp in Höhe Hausnummer 10 zu einem Verkehrsunfall. Hier fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen Kabelverteilerschrank und beschädigte diesen, wodurch ein Schaden von ca. 1500 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugfürher von der Unfallstelle. Personen, die Hinweise zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Diepholz unter Tel. 05441/971-0 in Verbindung zu setzen.

PK Sulingen

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Verkehrsunfallort: 27251 Scholen, OT. Anstedt, Landestraße 341 Verkehrsunfallzeit: 13.12.2019, 12:35 Uhr Unfallhergang: Ein 19jähriger Pkw-Fahrer aus der Samtgemeinde Schwaförden befuhr mit seinem Pkw die Landesstraße 341 aus Richtung Bundesstraße 61 kommend in Richtung Ehrenburg. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kommt der 19jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, touchiert dort einen Baum und prallt anschließend frontal gegen einen weiteren Baum. Der 19jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt. Am Pkw und an den Bäumen entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7500 Euro geschätzt.

PK Syke

Trunkenheit im Verkehr auf der B 6

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist den Beamten des PK Syke gegen 22:40 Uhr auf der Bundesstraße 6 im Bereich Ochtmannien ein PKW aufgefallen, der mit Schlangenlinien in Richtung Syke fährt. Bei einer Kontrolle in Heiligenfelde kann festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer, ein 35jähriger Mann aus Bremen, deutlich alkoholisiert ist. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Den Mann erwartet nun neben der Beschlagnahme seines Führerscheines und der Untersagung der Weiterfahrt ein Strafverfahren.

Fahrraddiebstahl am Bassumer Bahnhof

Bereits am Donnerstag wurde zwischen 12:30 und 17:30 vom Bahnhof in Bassum ein schwarzes Pedelec-Fahrrad der Marke Kalkhoff entwendet. Bei sachdienlichen Hinweisen zur Tat wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bassum unter der Rufnummer 04241 / 80291-0.

Sachbeschädigung an PKW in Syke

Im Zeitraum von Donnerstagmittag bis Freitagmorgen wurde in der Steimker Straße der Außenspiegel eines grauen Ford beschädigt. Bei sachdienlichen Hinweisen zur Tat wenden Sie sich bitte an die Polizei in Syke unter der Rufnummer 04242 / 969-0.

PK Weyhe

1. Diebstahl eines mobilen Dieseltanks in 28844 Weyhe Donnerstag, 12.12.19, 11:00h - Freitag 13.12.19, 08.15h 28844 Weyhe-Sudweyhe, Kabelweg Bislang unbekannte Täter verschaffen sich Zugang zu einem eingezäunten Betriebsgelände einer Biogasanlage und entwenden dort aus einem Gebäude einen mobilen Tank, in dem sich etwa 1000 Liter Diesel befanden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 3400,- Euro geschätzt.

