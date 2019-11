POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Zeugen zu einem Verkehrsunfall vom 08.11.2019 gesucht!

Polizeipräsidium Freiburg

Zu einem Verkehrsunfall, der bereits am Freitag, 08.11.2019, kurz nach 18:00 Uhr, auf der B 34 bei der Tankstelle beim Waldshuter Zoll passiert ist, sucht die Polizei Zeugen. Der Unfall wurde nachträglich bei der Polizei angezeigt. Zwischenzeitlich machte eine 29 Jahre alte Autofahrerin Verletzungen geltend. Die Aussagen der Beteiligten unterscheiden sich. Während die Frau von einem Auffahrunfall sprach, sagte der 22 Jahre alte Unfallgegner aus, dass sein Wagen durch das Rückwärtsfahren der davor wartenden Frau beschädigt wurde. Beteiligt an den Unfall waren ein blauer Skoda Superb und ein grauer Honda Civic, an denen ein Schaden von rund 3000 Euro entstand. Zeugen des Unfalles sollen sich bitte beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, melden.

