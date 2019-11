Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Verbranntes Essen führt zu Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Verbranntes Essen hat am Mittnachmittag, 20.11.2019, zu einem Feuerwehreinsatz in Klettgau-Grießen geführt. Eine 40 Jahre alte Frau hatte das Abendessen in den Backofen gemacht und die Wohnung verlassen. Durch die starke Rauchentwicklung kam es gegen 15:15 Uhr zur Alarmierung der Feuerwehr. Durch die anrückenden Einsatzkräfte aufgeschreckt, eilte die Frau schnell zu ihrer Wohnung zurück. Sie war in der Nachbarschaft. Die Feuerwehr brachte das nun verbrannte Abendessen nach draußen. Nach der Belüftung war die Wohnung wieder bewohnbar. Es entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehr Klettgau war mit vier Fahrzeugen im Einsatz.

